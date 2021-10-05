Сильные дожди вызвали оползень в одном из поселков Сочи

Дожди спровоцировали оползень в коттеджном поселке в Сергей-Поле в Сочи. Пострадали 20 жилых домов, людей начали эвакуировать. Об этом сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение об оползне поступило в экстренные службы в 08:30 5 октября. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Они обнаружили, что из-за сильных осадков произошла подвижка грунта.

«В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке в Сергей-Поле, по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов восемь заселены», — сказано в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Эвакуированных людей разместят в санатории. В ведомстве заявили, что в пределах коттеджного поселка газо- и электроснабжение отключили. В данный момент ликвидацией последствий занимаются 30 человек и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что до 6 октября в Сочи ожидаются сильные ливни, в городе объявлено экстренное предупреждение. Об этом написало РИА «Новости».