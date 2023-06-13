13 июня 2023, 14:46
Сильные дожди привели к смерти человека в Афганистане
Из-за сильных дождей в Афганистане погиб один человек. Еще трое пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дожди спровоцировали наводнения. Также в регионе прошли бури и грозы.
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Представители ведомства рассказали о повреждениях инфраструктуры. Также осадки поразили сельскохозяйственные угодья, написал RT.
Ранее 15 человек погибли из-за наводнений и оползней в Гаити. При этом еще восемь человек признали пропавшими без вести.
Наводнения
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