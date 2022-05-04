Сильному пожару в промзоне в Нижегородской области присвоили третий ранг сложности

Цистерна с растворителем загорелась в Нижегородской области. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пожару в промзоне Дзержинска присвоен третий ранг сложности. Заявление ведомства процитировал ТАСС.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу номер три. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории», — сообщили представители регионального ГУ МЧС.

Они отметили, что происшествие ничем не угрожает жителям соседних населенных пунктов. Правоохранительные органы уже ведут расследование по факту возгорания. Сотрудники ГУ МЧС привели в готовность пожарный поезд. О жертвах и пострадавших от возгорания пока не сообщается.

Специалисты управления Роспотребнадзора проверили воздух около охваченной пожаром промзоны. Результаты их исследования пока не разглашаются.

Днем ранее, 3 мая, загорелся девятиэтажный жилой дом в Мытищах. Трое человек погибли в пожаре. Еще 15 жителей дома отравились угарным газом. Один человек получил тяжелые травмы.