Сильное землетрясение зафиксировали в провинции Китая

На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки ощущались в провинции Цинхай. Их эпицентр располагался в 382 километрах юго-западнее города Синин, где проживают свыше 760 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине шести километров.

Сведений о пострадавших и погибших не поступало. Данных о разрушениях нет.

Ранее на Курильских островах зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Оно произошло в 84 километрах от Курильска.