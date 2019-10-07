Сильное задымление произошло в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

Густой черный дым наполнил Алабяно-Балтийский тоннель в столице России. Водители спешно покидают зону задымления, чтобы не задохнуться. Причиной мог стать загоревшийся автобус. Очевидцы публикуют фото и видео в соцсетях.

Из ролика видно, что все водители, которые успели заехать в тоннель, сдают назад, чтобы покинуть зону задымления. По сообщениям очевидцев, внутри загорелся рейсовый автобус. Никакой информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Протяженность тоннеля составляет почти два километра. На каком именно участке начался пожар не сообщалось.

Алабяно-Балтийский тоннель имеет шесть полос. Он находится на территории Северного административного округа Москвы, там, где Балтийская и Большая Академическая улицы пересекаются с Рижским направлением МЖД.