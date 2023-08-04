04 августа 2023, 19:12
«Сильно пострадала квартира». Жители Канска — о взрыве в многоэтажке
Жители пострадавшей многоэтажки в Канске выскочили на балкон после взрыва газа
Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Канске во время проведения работ по замене трубопровода. Медики оказали помощь 13 пострадавшим. Местный житель рассказал «360», что после произошедшего от квартиры его матери практически ничего не осталось. В момент ЧП женщина спала.
«Очень сильно пострадала квартира. Из всех комнат в более или менее нормальном состоянии остался зал. Там все затопило, и окно вылетело вместе с рамой. Кухня полностью выгорела», — сказал он.
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По словам мужчины, после взрыва его мать госпитализировали, сейчас она чувствует себя лучше.
Еще один источник «360» рассказал, что в момент взрыва вместе с супругой находился в квартире.
«Был большой хлопок. После того как в квартире стало наблюдаться сильное задымление, мы выскочили на балкон», — рассказал он.
ЧП произошло в пятницу, 4 августа, около 18:00 по местному времени. После взрыва началось возгорание.
По данным регионального МЧС, из пострадавшего дома эвакуировали около 200 человек, среди них — 20 детей.
Следственный комитет опубликовали фото и видео с места взрыва. Судя по кадрам несколько квартир получили серьезные повреждения. В одной из них полностью выгорели стены и мебель.
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