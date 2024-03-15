15 марта 2024, 01:42
«Сильно досталось». Гладков — о ситуации в селе Козинка после обстрела ВСУ
Гладков показал последствия обстрела белгородского села Козинка со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в поселок Козинка, который подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ. Последствия атаки он показал в Telegram-канале.
Украинские диверсионные группы ВСУ накануне пытались штурмовать населенный пункт. По словам Гладкова, вражеских войск на территории региона сейчас нет.
Реклама
«Посетил Козинку, <…> дома в селе сильно повреждены от вражеских прилетов, но местные все равно не покидают село», — написал он.
Губернатор отметил, что всем пострадавшим от обстрелов жителям Козинки окажут необходимую помощь. Желающих переселят в пункты временного размещения. Восстановительные работы начнутся как только позволит обстановка, добавил Гладков.
Украинская ДРГ 14 марта предприняла очередную попытку прорваться в Белгородскую область в районе приграничного населенного пункта Козинка.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама