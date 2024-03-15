Происшествия 15 марта 2024, 01:42 «Сильно досталось». Гладков — о ситуации в селе Козинка после обстрела ВСУ Гладков показал последствия обстрела белгородского села Козинка со стороны ВСУ Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал в поселок Козинка, который подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ. Последствия атаки он показал в Telegram-канале.

Украинские диверсионные группы ВСУ накануне пытались штурмовать населенный пункт. По словам Гладкова, вражеских войск на территории региона сейчас нет.

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«Посетил Козинку, <…> дома в селе сильно повреждены от вражеских прилетов, но местные все равно не покидают село», — написал он.

Губернатор отметил, что всем пострадавшим от обстрелов жителям Козинки окажут необходимую помощь. Желающих переселят в пункты временного размещения. Восстановительные работы начнутся как только позволит обстановка, добавил Гладков.

Украинская ДРГ 14 марта предприняла очередную попытку прорваться в Белгородскую область в районе приграничного населенного пункта Козинка.