Эксклюзив 08 сентября 2023, 16:34 «Сильно болит живот». Петербургские школьники могли подхватить кишечную инфекцию, поев рис с котлетой Источник «360»: получивший кишечную инфекцию в школе Петербурга ел рис и котлету РИА «Новости»

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В школе № 608 Кировского района Санкт-Петербурга 17 сотрудников и учеников подхватили кишечную инфекцию. Знакомый с ситуацией источник рассказал «360», что одному из учеников стало плохо на следующий день после приема пищи.

«На обеде давали рис с куриной котлетой. Вроде было все вкусно, нормально», — отметил он.

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По данным источника, на следующий день пострадавший почувствовал слабость. Температура упала до 35,2 градуса. Он не обратил на это внимания и отправился в школу. Но спустя некоторое время у ученика сильно разболелась голова.

«Пошел домой, там уже температура подскочила до 40 градусов», — подчеркнул источник.

Ученик не стал обращаться в больницу и остался дома. На следующий день температуру удалось сбить почти до нормы. Но кишечник болеть не перестал.

«Сейчас температуры нет, только до сих пор сильно болит живот», — указал собеседник.

Как добавил источник, сейчас в больнице находятся шесть-семь одноклассников пострадавшего ученика.

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в школе № 608 в Санкт-Петербурге острую кишечную инфекцию подхватили 17 человек. Из них 13 детей госпитализировали. Ведомство разбирается в причинах появления инфекции в школе. Детей до конца недели перевели на дистанционное обучение.