Сильная метель в Норильске оставила ночевать в кинозале 130 человек

В Норильске 130 человек заночевали в кинозале городского Центра культуры в связи с сильной метелью. Им не удалось выехать из города из-за закрытой дороги Норильск — Кайеркан — Алыкель.

Как сообщает newizv.ru, на помощь зрителям пришли работники Центра, решившие остаться ночевать с ними «за компанию». Они раздавали им вафли, поили чаем и бесплатно показывали фильмы на протяжении всей ночи.

Когда утром метель стихла, дороги были расчищены, и люди смогли покинуть кинозал и уехать домой.

По словам директора Центра, в Норильске такое происходит не первый раз. В непогоду в их здании нередко укрываются местные жители.

Накануне вынужденной ночевки в кинозале в Норильске было объявлено штормовое предупреждение с сильным ветром и плохой видимостью на дорогах. В связи с чем к местных жителям обратились с просьбой не выезжать на личном транспорте без крайней необходимости.