Важное 29 мая 2023, 11:44 Сигнал воздушной тревоги услышали почти по всей территории Украины Воздушную тревогу объявили по всей Украине, кроме Одесской и Николаевской областей

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На Украине объявили воздушную тревогу. Сирена зазвучала во всех регионах, кроме Николаевской и Одесской областей на юге страны. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

Воздушную тревогу объявили в 10:05 сначала в контролируемой киевским режимом части Донецкой Народной Республики, затем в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, части Запорожской и других областях. К 11:39 она действовала во всех регионах, кроме южных — Николаевской и Одесской областях.

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Взрывы прогремели в Киеве. Военкоры «Русской весны» заявили, что за три минуты нанесли 12 ударов гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Жители города спрятались в укрытиях и метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях в центре, дым пошел в районе аэропорта Жуляны.

Ночью 29 мая российские войска, по информации полиции Киевской области, ударили по объектам инфраструктуры.