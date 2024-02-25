Происшествия 25 февраля 2024, 13:09 Сигнал ракетной опасности в Белгородской области продлился четыре минуты Гладков: сирены ракетной опасности в Белгородской области звучали 4 минуты РИА «Новости»

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Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде и Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в 12:35. Ракетную опасность отменили уже спустя четыре минуты.

Пока сирены еще звучали, губернатор призвал жителей укрыться в домах и не выходить на улицу. Потом он сообщил об отбое тревоги.

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Примерно за час до объявления ракетной опасности российские системы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над областью украинский БПЛА. В Минобороны проинформировали, что ВСУ в очередной раз попытались устроить террористическую атаку на российские объекты.

Еще два украинских беспилотника самолетного типа средства ПВО уничтожили над Белгородской областью в ночь на 25 февраля. По информации оборонного ведомства, также удалось успешно сбить четыре БПЛА над Черным морем.