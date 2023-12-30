Важное 30 декабря 2023, 16:30 Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменили Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сирены в городе завыли около 15:40. Жителей попросили спуститься в укрытие. До этого украинские боевики обстреляли центр Белгорода. По предварительным данным, погибли двое детей, есть пострадавшее.

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«В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших», — сообщал губернатор.

Почти через час сигнал ракетной опасности отменили.

В этот же день Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в физкультурно-оздоровительный комплекс. Повреждены около 20 домов и линия электропередачи.