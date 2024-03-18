Важное 18 марта 2024, 11:35 Сигнал ракетной опасности раздался в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгороде и его окрестностях запустили сирену ракетной опасности. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — объявил он.

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Всем, кто находился в момент оповещения на улице, губернатор посоветовал зайти в здание. Остальных Вячеслав Гладков призвал укрыться в помещениях без окон.

Ракетную опасность объявили в Белгородской области второй раз за утро 18 марта. Украинские войска выпустили по региону 10 реактивных снарядов Vampire. Пострадал один человек. Обломки попали в автобус, машину, частный дом и хозпостройку.

В общей сложности за сутки по Белгородской области выпустили более 100 снарядов. Приграничный регион атаковали беспилотниками и реактивными снарядами.