18 марта 2024, 11:35
Сигнал ракетной опасности раздался в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности
В Белгороде и его окрестностях запустили сирену ракетной опасности. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — объявил он.
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Всем, кто находился в момент оповещения на улице, губернатор посоветовал зайти в здание. Остальных Вячеслав Гладков призвал укрыться в помещениях без окон.
Ракетную опасность объявили в Белгородской области второй раз за утро 18 марта. Украинские войска выпустили по региону 10 реактивных снарядов Vampire. Пострадал один человек. Обломки попали в автобус, машину, частный дом и хозпостройку.
В общей сложности за сутки по Белгородской области выпустили более 100 снарядов. Приграничный регион атаковали беспилотниками и реактивными снарядами.
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