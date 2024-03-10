Происшествия 10 марта 2024, 12:24 Сигнал ракетной опасности отменили в Курске спустя четыре часа Старовойт: в Курске отменили сигнал ракетной опасности РИА «Новости»

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Сигнал ракетной опасности в Курске отменили, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Сирена проработала более четырех часов.

О ракетной опасности жителей предупредили 10 марта в 07:55. Горожанам советовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спрятаться в укрытии. Отбой дали в 12:11.

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«Внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Старовойт.

Ранее украинские военные открыли огонь по Гордеевке в Курской области. В селе зафиксировали шесть прилетов, повреждения получил один из жилых домов. В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.