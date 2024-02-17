Происшествия 17 февраля 2024, 07:58 Сигнал ракетной опасности отменили в Белгородской области Гладков объявил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгородской области РИА «Новости»

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На территории Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На территории всей Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности», — написал он.

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Гладков объявлял о сигнале ракетной опасности в 05:04. Он советовал жителям региона оставаться дома в помещениях со сплошными стенами и без окон — кладовой, туалете, ванной или коридоре. Людям на улице он рекомендовал спуститься в укрытие или в другое безопасное место под землей.

Власти региона сообщали, что системы ПВО сбили два украинских беспилотника в районе села Вислая Дубрава в Белгородской области. Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.

В пятницу, 16 февраля, украинские военные атаковали окраины сел Безыменно и Глотово в Белгородской области, ранения получил один местный житель.