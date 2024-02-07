Важное 07 февраля 2024, 18:48 Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности Unsplash

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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги предупреждает население об угрозе ракетной атаки. Сирена означает, что людям следует спрятаться в укрытиях.

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Ракетную опасность объявили в Белгороде днем 7 февраля. Жителям города, которые остались в помещениях, рекомендовали спрятаться в коридорах, ванной, кладовой или уборной.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. ВСУ 7 февраля атаковали Шебекино, в результате удара пострадали два человека. В тот же день средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью семь реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampire, а также два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По словам Гладкова, в результате атаки ВСУ на Белгородский район один мужчина получил баротравму, у другого диагностировали осколочные ранение головы и контузию. Осколки украинских снарядов повредили 15 машин.