Важное 12 марта 2024, 20:02 Сигнал ракетной опасности объявили в Белгородской области Гладков: во всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности РИА «Новости»

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В Белгородской области включили оповещение о ракетной опасности, которое действует на территории всего региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности», — написал он.

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Гладков призвал жителей региона, которые находятся дома, не подходить к окнам. Белгородский губернатор посоветовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Находящимся на улице рекомендовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Спустя несколько минут Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности отменили.

В течение 12 марта ВСУ несколько раз обстреливали Белгород и область. В столице региона украинский беспилотник врезался в здание мэрии. Пострадали, по последним данным, четыре человека.