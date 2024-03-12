12 марта 2024, 20:02
Сигнал ракетной опасности объявили в Белгородской области
Гладков: во всей Белгородской области объявили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области включили оповещение о ракетной опасности, которое действует на территории всего региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности», — написал он.
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Гладков призвал жителей региона, которые находятся дома, не подходить к окнам. Белгородский губернатор посоветовал им укрыться в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.
Находящимся на улице рекомендовали спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Спустя несколько минут Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности отменили.
В течение 12 марта ВСУ несколько раз обстреливали Белгород и область. В столице региона украинский беспилотник врезался в здание мэрии. Пострадали, по последним данным, четыре человека.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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