Происшествия 18 января 2024, 07:16 Сигнал ракетной опасности вводили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности РИА «Новости»

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Утром 18 января в Белгороде на 20 минут вводили режим ракетной опасности. Жителям посоветовали спуститься в укрытие или отойти от окон, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности», — заявил глава региона.

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Особый режим ввели в 06:50 и отменили спустя 20 минут. Вячеслав Гладков рассказал белгородцам о мерах безопасности. Он посоветовал отойти от окон или спрятаться в помещении, где их совсем нет, например, в коридоре, кладовой или ванной комнате. Тех, кто находился на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие.

В конце декабря — начале января Белгород подвергся нескольким серьезным атакам со стороны Украины. Госпитализировали десятки человек. Оперштаб региона согласовал формат оповещения о ракетной опасности — по СМС и через push-уведомления ночью и звуковым сигналом днем. В предыдущий раз оно срабатывало 17 января.