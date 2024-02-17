Происшествия 17 февраля 2024, 04:31 Сигнал о ракетной опасности сработал на всей территории Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

«По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — уточнил главк МЧС.

Реклама

Система оповещения о ракетной опасности сработала в регионе сработала уже второй раз.

До этого мэрия Белгорода призвала жителей города и Белгородского района остаться дома и не подходить к окнам. Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Несколько дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе при атаке ВСУ пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.

Ранее в Курской области второй раз за ночь сработала воздушная тревога, а глава региона Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности. В регионе также сработала система противовоздушной обороны.