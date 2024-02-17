17 февраля 2024, 04:31
Сигнал о ракетной опасности сработал на всей территории Белгородской области
МЧС объявило ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.
«По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — уточнил главк МЧС.
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Система оповещения о ракетной опасности сработала в регионе сработала уже второй раз.
До этого мэрия Белгорода призвала жителей города и Белгородского района остаться дома и не подходить к окнам. Ракетную опасность также объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах.
Несколько дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе при атаке ВСУ пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.
Ранее в Курской области второй раз за ночь сработала воздушная тревога, а глава региона Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности. В регионе также сработала система противовоздушной обороны.
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