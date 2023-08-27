Эксклюзив 27 августа 2023, 16:05 Сидящего в окне высотки мужчину заметили жители Москвы Источник «360»: сидящему в окне дома мужчине в центре Москвы направили психолога Сайт мэра и правительства Москвы

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В Центральном округе Москвы заметили мужчину, который сидел в окне жилого дома. Его поведение показалось очевидцам подозрительным, поэтому они решили вызвать представителей экстренных служб, сообщил источник «360».

По его данным, 27 августа в Вспольном переулке в окне жилого здания сидел мужчина. Он странно себя вел, чем вызвал опасения у окружающих. На место выехали спасатели и сотрудники психологической помощи. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства установят специалисты.

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Ранее в Восточном округе Москвы с Матросского моста в речку упал мужчина. На место выехали экстренные службы. Спасатели извлекли мужчину из реки по штурмовой лестнице. Он не сильно пострадал и находился в состоянии алкогольного опьянения.