После взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве из подъезда вышло облако пыли, а ударную волну ощутили жители соседних домов.

«Сидели на самоизоляции все дома, спокойно. И тут такой грохот, дым. Он рассеивался долго, пыль стояла. Потом увидели, что произошло. Скорая приехала быстро», — рассказала «360» жительница района, где произошло ЧП Айнур Алиева. По ее словам, сейчас к месту взрыва никого не подпускают. Территорию вокруг рухнувшего подъезда оцепили.

Еще один очевидец момент взрыва застал, когда стоял на балконе. «Мне с балкона видно, что из подъезда пошла пыль. И пошла такая ударная волна, что застекление зашаталось», — поделился увиденным мужчина.

Газ взорвался в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Гагарина в Орехово-Зуеве днем 4 апреля. В результате ЧП обрушился подъезд дома. По предварительным данным, один человек погиб, шестеро получили ранения. Трех человек отвезли в реанимацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже приехал на место происшествия, он общается с полицией и спасателями. После этого он снова встретится с жильцами дома и ответит на все их вопросы.

Из пятиэтажки эвакуировали около 200 человек. Их разместили в школе неподалеку. Сейчас людям везут еду. Воробьев пообещал, что все они получат необходимые лекарства и нужные вещи. Все обстоятельства ЧП изучают подмосковные прокуроры и следователи. Сейчас рассматривают все возможные версии случившегося: от неисправности бытовых приборов до неосторожного обращения с газом.