«Сидела в телефоне»: дизайнер Белла Потемкина сильно разбила машину

Дизайнер Белла Потемкина попала в серьезное ДТП в Москве. В случившемся девушка винит смартфон и мокрую от дождя дорогу. На видео с места происшествия видно, что машина вряд ли подлежит восстановлению.

Кадры последствий аварии Потемкина опубликовала в Instagram. В машине она находилась не одна. В салоне можно видеть испуганную девушку. Еще один спутник дизайнерши остался за кадром.

@bellapotemkinaofficial

«Да, машины у нас больше нет», — говорит мужчина.

Потемкина при этом плачет и просит прощения. Передняя часть автомобиля врезалась в отбойник и оказалась полностью разбита.

«Мокрые дороги + сидела в телефоне. Никогда так не делайте. Пока не отошла от шока… Нет слов», — написала девушка в описании к посту.

В комментарии она добавила, что пребывает «в стрессе, в шоке и оформлениях», и попросила подписчиков беречь себя.

Информацию о том, кто ехал с ней в машине, Потемкина не уточнила. Не сообщила дизайнер и о том, пострадал ли кто-то в результате аварии на трассе.

В конце мая в столичный регион вернулись дожди. В минувшую субботу в Москве выпало почти 40% месячной нормы осадков. Во время неблагоприятных погодных условий МЧС неоднократно советовало водителям проявлять осторожность на дорогах, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.