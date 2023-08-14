Эксклюзив 14 августа 2023, 13:41 Сидела на кондиционере и кричала. Маленькую девочку спасли от падения с высоты в Каспийске МВД сообщило подробности спасения девочки с карниза 9-го этажа в Каспийске

Читать 360tv в

Маленькую девочку, стоявшую на карнизе окна девятого этажа дома на улице Халилова, спасли в Каспийске. Об ЧП сообщили в Telegram-канале городской администрации.

По данным пресс-службы, сообщение о случившемся поступило по системе 112 в 05:08 по местному времени. Согласно полученной информации, девочка сидела на кондиционере на девятом этаже.

«По уточненным данным, в квартире находились трое детей без родителей», — добавили в администрации.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

В региональном главке МВД уточнили, что на ребенка, стоявшего на подоконнике, обратили внимание туристы, услышав крики.

На место незамедлительно направили ближайшие патрули ППС и СОГ. Прибыло и руководство каспийского отдела полиции. Из-за того, что взрослых в квартире не было, сотрудникам пришлось вскрыть дверь.

В главке добавили, что полицейские вместе с неравнодушными жителями, которые собрались у дома, разделились на две группы. Одни пытались вскрыть дверь в квартиру, не напугав ребенка. Вторые все это время стояли с толстыми одеялами под окном.

«Оказалось, что в квартире находится еще один ребенок — старшая девочка, которая боялась открыть дверь незнакомым», — добавили в пресс-службе.

В итоге она все-таки согласилась открыть дверь полиции.

Теперь правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего.

В администрации города в связи с ЧП призвали родителей не оставлять детей без присмотра и вновь напомнили о необходимости ставить решетки и заглушки на окна, чтобы избежать необратимых последствий.

В начале августа трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на Снайперской улице в Москве. Ребенок облокотился о москитную сетку, и та вылетела, не выдержав нагрузки.

В прокуратуре Москвы уточнили, что во время происшествия в квартире находилась родственница мальчика. Женщина отвлеклась и оставила его одного в комнате. После падения из окна ребенка доставили в больницу.