Эксклюзив 03 февраля 2023, 17:12 «Сидел на водопроводной трубе». Мужчина сорвался с четвертого этажа на юго-западе Москвы и остался жив Источник «360»: мужчина упал с четвертого этажа жилого дома на юго-западе Москвы и выжил РИА «Новости»

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Мужчина упал с четвертого этажа пятиэтажного жилого дома на юго-западе Москвы. Полиция выехала на месте происшествия. Об этом «360» сообщил источник.

«В экстренные службы поступила информация, что мужчина сидел на водопроводной трубе снаружи здания. Требовалась помощь полиции, чтобы его снять», — отметил собеседник «360».

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Он обратил внимание, что все произошло на улице Каховке, возле дома 5. Мужчина получил травмы при падении, но остался жив. Источник не уточнил характер повреждений и состояние пострадавшего.

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