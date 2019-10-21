«Сибзолото» сообщило о 44 пострадавших при прорыве красноярских дамб

Девять человек в результате ЧП были госпитализированы, четверо из них — в тяжелом состоянии. Компания опубликовала поименные списки оказавшихся в больнице сотрудников, а также погибших и пропавших без вести. В краевой клинической больнице уточнили, что на данный момент в медучреждении остались восемь пострадавших — один выписался по собственному желанию.

В холдинге подтвердили выводы следствия о том, что прорыв насыпи одного из верхних технологических водоемов привел к разрушению нижестоящих дамб. «Селевым потоком снесены два общежития, несколько жилых балков, хозяйственных построек ремонтной зоны и ЗПК», — сказано в сообщении «Сибзолота».

Дамбу на золотодобывающем прииске в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. В рабочий поселок сошел сель. Высота волны достигала пяти метров. На пути потока грязи и глины оказались два временных общежития. В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Понедельник, 21 октября, в регионе объявили днем траура по погибшим. После прорыва дамб в Курагинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

СК уже задержал трех человек по уголовному дело о гибели людей. Так, задержаны генеральный директор, начальник и мастер артели «Сисим». На допросе выяснилось, что горный мастер работал без специального образования. Теперь Росприроднадзор намерен проверить все дамбы страны.