Происшествия 25 мая 2023, 12:23 Сибиряк протащил привязанного к машине сбежавшего от владельца волкособа Жителю красноярской Дудинки принял крупного пса за волка и протащил, привязав к машине

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Привязанного буксировочным тросом к машине волкособа протащили по улицам красноярской Дудинки. Как сообщила пресс-служба краевого главка МВД, одна из возмутившихся свидетельниц вызвала на место полицию.

Водитель в ходе общения с правоохранителями пояснил, что решил уберечь горожан от нападения животного и «отбуксировать» его подальше от города. В салон пса он решил не сажать, так как животное было очень грязным.

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Свидетельница жестокого обращения заявила, что оно не ведет себя агрессивно и опасности для людей не представляет.

Полицейские выяснили, что на буксировочный трос посадили волкособа по кличке Джек, который сбежал с поводка хозяина и отправился в путешествие по городу. Животное передали владельцу. Заявление на водителя он писать не стал.