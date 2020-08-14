14 августа 2020, 13:00
Сибиряк попытался поймать выпавшую с балкона женщину и получил смертельную травму
В Новосибирской области скончался мужчина. Он попытался поймать выпавшую с балкона женщину, но получил травму, которая оказалась смертельной. Об этом сообщило ИА Nation News.
Накануне в одном из микрорайонов Бердска женщина упала с балкона шестого этажа. Мужчина, стоявший внизу, попытался поймать ее, однако она упала прямо на него. Оба получили сильные травмы и были госпитализированы. Позднее мужчина умер, а женщине удалось выжить. Ее состояние оценивается как тяжелое.