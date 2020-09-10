Сибирячку задержали за сожжение 11 машин в Сочи

Полиция задержала жительницу Красноярского края, которая занималась поджогами машин в Сочи. Ее смогли вычислить по камерам наблюдения.

В правоохранительные органы обратился житель Сочи, который сообщил, что кто-то ночью поджег его машину. Полицейские отсмотрели записи камер наблюдения и выяснили, что неизвестная женщина разбила окно автомобиля, закинула внутрь бутылку с зажигательной смесью и скрылась.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой. А вскоре на одной из улиц города задержали 45-летнюю приезжую из Красноярского края», — рассказали представители пресс-службы УВД региона. Их слова приводит «Царьград».

Выяснилось, что это не первый испорченный женщиной автомобиль. Всего она успела сжечь как минимум 11 машин. Общий ущерб от действий нарушительницы составил почти два миллиона рублей.

Сейчас поджигательница находится под стражей. Ее могут посадить на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что суд приговорил к двум годам колонии строгого режима жителя Петербурга, которого обвинили в поджоге квартиры знакомого. Он совершил преступление из личной неприязни к потерпевшему.