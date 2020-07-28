Сибирячке дали год условно за избиение полицейского рыбой

Жительница Новосибирской области Юлия Костюкова получила год условно за избиение полицейского пакетом с копченой рыбой. Ранее он попросил женщину покинуть перрон станции Барабинск, где она незаконно торговала этой самой рыбой.

По версии следствия, полицейский получил «физическую боль и телесные повреждения» из-за множественных ударов пакетом с рыбой, а также руками и ногами, сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области. При этом сама женщина утверждает, что драку начал сотрудник полиции, а ей пришлось ответить ему. Также, по ее словам, она отбивалась не тяжелым пакетом с рыбой, а шапкой. После стычки у женщины зафиксировали сотрясение мозга и гематомы на руке и ноге.

В итоге суд учел все смягчающие обстоятельства, личность подозреваемой и характер преступления и вынес приговор: год лишения свободы с испытательным сроком 10 месяцев. Новосибирский областной суд оставил приговор районной инстанции в силе.

Ранее житель Ростовской области устроил драку с полицейскими из-за маски. Стражи порядка попросили мужчину надеть маску в целях обеспечения безопасности, но он отказался, обматерил полицейских и начал драку.