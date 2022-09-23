Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:45

Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки

Жительница Новосибирска Светлана Перышкина хочет привлечь мужа к суду за убийство кошки

Читать 360tv в

Жительница Новосибирска Светлана Перышкина пожаловалась правоохранителям на жестокое обращение с животным со стороны своего супруга. По ее словам, 46-летний мужчина до смерти забил кошку после семейной ссоры.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Светлана, которая в настоящее время не живет вместе с супругом, позвала его делать ремонт у нее в квартире. Явившийся супруг был уже пьян.

Реклама

Завязалась ссора. Светлана убежала из дома, оставив разгневанного мужа одного.

Реклама

«Через 15 минут он звонит и говорит: "Всё, я убил твою кошку". Я ему не поверила, поэтому он скинул мне фотографии», — пояснила Перышкина.

На снимках она увидела труп кошки и исцарапанные мужские руки. Светлана вызвала полицию, супруга увезли в отдел, но вскоре отпустили.

«В полиции он сказал, что кошка сама на него накинулась, что он не издевался, а просто ударил, пнул ее», — рассказала "360" Светлана.

Также она отметила, что судмедэкспертиза стоит около 25 тысяч рублей и делается год. Поэтому женщина приняла решение похоронить кошку.

Теперь Перышкина хочет добиться возбуждения уголовного дела по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), поэтому просит огласки инцидента.

Животные

Живодеры

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама