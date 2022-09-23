Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

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Viber Сибирячка заявила на мужа в полицию из-за убийства кошки Жительница Новосибирска Светлана Перышкина хочет привлечь мужа к суду за убийство кошки

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Жительница Новосибирска Светлана Перышкина пожаловалась правоохранителям на жестокое обращение с животным со стороны своего супруга. По ее словам, 46-летний мужчина до смерти забил кошку после семейной ссоры.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Светлана, которая в настоящее время не живет вместе с супругом, позвала его делать ремонт у нее в квартире. Явившийся супруг был уже пьян.

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Завязалась ссора. Светлана убежала из дома, оставив разгневанного мужа одного.

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«Через 15 минут он звонит и говорит: "Всё, я убил твою кошку". Я ему не поверила, поэтому он скинул мне фотографии», — пояснила Перышкина.

На снимках она увидела труп кошки и исцарапанные мужские руки. Светлана вызвала полицию, супруга увезли в отдел, но вскоре отпустили.

«В полиции он сказал, что кошка сама на него накинулась, что он не издевался, а просто ударил, пнул ее», — рассказала "360" Светлана.

Также она отметила, что судмедэкспертиза стоит около 25 тысяч рублей и делается год. Поэтому женщина приняла решение похоронить кошку.

Теперь Перышкина хочет добиться возбуждения уголовного дела по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), поэтому просит огласки инцидента.

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