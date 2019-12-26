Сибирь засыпало снегом

За прошедшие сутки здесь выпала половина месячной нормы осадков — 13 миллиметров. Школы закрываются из-за непогоды, учеников отправляют на внеплановые каникулы. В городах отменяют внутренние авиарейсы. В некоторых районах отключают электроснабжение, написал портал «Дни.ру».

Порывы ветра усилились до 27 метров в секунду. Дороги завалены снегом. Машины не могут проехать, буквально утопая в сугробах. Снегоуборочная техника вывозит тысячи кубометров снега, но этого недостаточно. Людям приходится вручную расчищать пути к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и лестницам.