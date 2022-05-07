Швырнувшему ребенка на пол воспитателю детского сада в Калуге объявили выговор

Администрация Калуги провела проверку по факту грубого обращения с детьми. Поводом стало видео, где воспитатель детского сада швырнула ребенка на пол во время репетиции праздничного номера ко Дню Победы. Сотрудников учреждения, причастных к происшествию, наказали, сообщил ТАСС.

В Сети появилось видео, на котором воспитательница ясельной группы швырнула ребенка на пол, его опубликовали местные СМИ и соцсети. Съемка осуществлялась 5 мая сотрудником детского сада.

Директор заведения усомнилась, что кадры сняты в подведомственном ей заведении, жалоб от родителей, по ее словам, не поступало. Администрация города инициировала проверку.

«Родителям ребенка воспитателем и заведующей принесены официальные извинения. К сотрудникам, виновным в произошедшем инциденте, руководителем дошкольного учреждения применены меры дисциплинарного взыскания (объявлен выговор). В свою очередь управлением образования города Калуги будут приняты меры дисциплинарной ответственности к заведующей МБДОУ № 30 Калуги», — сообщили в пресс-службе администрации.