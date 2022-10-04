Швеция оцепит место аварии на «Северных потоках» | 360°

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Швеция оцепит место аварии на «Северных потоках»

Генпрокурор Швеции Лунд объявила о решении оцепить место взрывов на «Северных потоках»

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Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщили на сайте местной Генпрокуратуры. Аварии на трубопроводах в заявлении назвали «серьезным саботажем».

«В рамках предварительного расследования предположительного серьезного саботажа на „Северном потоке“ генпрокурор приняла решение оцепить место происшествия, чтобы провести расследование на месте преступления», — говорится в сообщении.

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При этом пресс-служба подчеркнула, что на данный момент ведомство не готово предоставить детальную информацию и общаться по этому поводу с журналистами. Дальнейшие подробности пообещали опубликовать позже в пресс-релизе.

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Утечку газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной катастрофы стали диверсии.

Авторы:

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

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