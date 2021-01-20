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    20 января 2021, 08:20

    Швейный цех загорелся в колонии строгого режима под Томском

    Андрей Иванов

    На территории колонии строгого режима № 2 в городе Асино под Томском разгорелся пожар. Огонь вспыхнул в пристройке к швейном цеху.
    Швейный цех загорелся в колонии строгого режима под Томском

    «20 января в 07:56 (03:56 по московскому времени) поступило сообщение о загорании швейного цеха на территории исправительной колонии № 2 в городе Асино Асиновского района», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

    По данным спасателей загорелась пристройка к цеху, в которой хранится готовая продукция. Спустя два часа пожарные остановили распространение огня на площади 102 квадратных метра. Во время ЧП никто не пострадал.

    Возгорание швейного цеха в колонии тушат 17 человек и пять единиц техники.