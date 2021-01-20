Швейный цех загорелся в колонии строгого режима под Томском

На территории колонии строгого режима № 2 в городе Асино под Томском разгорелся пожар. Огонь вспыхнул в пристройке к швейном цеху.

«20 января в 07:56 (03:56 по московскому времени) поступило сообщение о загорании швейного цеха на территории исправительной колонии № 2 в городе Асино Асиновского района», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей загорелась пристройка к цеху, в которой хранится готовая продукция. Спустя два часа пожарные остановили распространение огня на площади 102 квадратных метра. Во время ЧП никто не пострадал.

Возгорание швейного цеха в колонии тушат 17 человек и пять единиц техники.