Важное 09 августа 2023, 11:56 Швейный цех пострадал после взрыва в Сергиевом Посаде Разрушенный из-за взрыва в Сергиевом Посаде швейных цех показали на видео

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Находившийся рядом с эпицентром взрыва в Сергиевом Посаде серьезно пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», и показал кадры с места происшествия.

Стекла там оказались выбиты, мебель поломана.

Взрыв произошел утром 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода. По последним данным, 25 человек пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Власти Сергиева Посада открыли для жителей горячую линию. Туда можно обратиться по вопросам случившегося. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже выехал на место ЧП.

СМИ написали, что взрыв мог произойти в ангаре. Экстренные службы добавили, что причиной случившегося, возможно, стало нарушение технологического процесса.

Спасатели начали поиски людей, который могли оказаться под завалами. Полиция и скорая помощь дежурят на месте произошедшего.