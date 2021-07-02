Швейная фабрика сгорела в Александрове

Пожар произошел на швейной фабрике в Александрове. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Возгорание распространилось на 240 квадратных метров. В тушении приняли участие 22 пожарных. В течение двух часов огонь удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара выясняют правоохранители. Ранее крупный лесной пожар произошел в Канаде. В результате почти полностью сгорела деревня Луттон.