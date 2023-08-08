Эксклюзив 08 августа 2023, 22:47 Схватил сзади на темной улице. Жительница Красноармейска рассказала подробности о нападении предполагаемого насильника «360»: одна из пострадавших при нападении мужчины в Красноармейске отделалась ссадинами Freepik

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Мужчина неславянской внешности напал на нескольких женщин в Красноармейске Московской области. Одна из пострадавших в беседе с «360» рассказала, что мужчина набросился на нее возле дома № 5 на улице Чкалова. Он подошел к ней сзади, схватил и повалил на землю.

«Я после работы проспала свою остановку, вышла позже. Я шла специально по освещенным улицам, а потом перешла на другую. Ну как перешла… Закончилась освещенная улица начала тропинка, и там не было фонаря», — поделилась собеседница издания.

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По словам девушки, она заметила мужчину, который перешел дорогу с противоположной стороны, и начала идти быстрее.

«Он сзади подошел и схватил. Я упала, начала кричать, и он убежал», — рассказала она.

На вид мужчине около 23 лет, неславянская внешность. На голове была надета кепка. Когда он подошел, то ничего не говорил, молча схватил. По мнению девушки, злоумышленник собирался совершить действия насильственного характера.

«Я где-то через 20 минут зашла в магазин на Чкалова, видела похожего парня, только уже без кепки и с женщиной», — добавила она.

Пострадавшая написала заявление в полицию. По ее словам, сильных травм она не получила — отделалась ссадинами на ноге.