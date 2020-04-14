14 апреля 2020, 11:55
Шутка про бывшую девушку лишила мужчину жизни
Житель села Белый Яр в Хакасии выпивал со своим знакомым. Из-за шутки последнего возник конфликт, в результате которого подозреваемый перерезал горло товарищу. Об этом сообщило ИА Nation News.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что происшествие случилось в феврале этого года. Пострадавший получил несколько ударов ножом за свою шутку о бывшей подруге обвиняемого. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.
Полицейские задержали подозреваемого, который позже признал свою вину. Теперь ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.