    14 апреля 2020, 11:55

    Шутка про бывшую девушку лишила мужчину жизни

    Ольга Ситникова

    Житель села Белый Яр в Хакасии выпивал со своим знакомым. Из-за шутки последнего возник конфликт, в результате которого подозреваемый перерезал горло товарищу. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Сотрудники правоохранительных органов заявили, что происшествие случилось в феврале этого года. Пострадавший получил несколько ударов ножом за свою шутку о бывшей подруге обвиняемого. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

    Полицейские задержали подозреваемого, который позже признал свою вину. Теперь ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.