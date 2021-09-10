Штукатурка с потолка обвалилась на жительницу ветхого дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде, в здании на улице Рождественской, с потолка одной из жилых квартир на женщину упала штукатурка. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Жильцы дома жалуются, что кровлю здания не ремонтировали уже 37 лет. При этом зимой коммунальные службы чистят крышу от снега и льда ломами, нанося вред и без того ветхой конструкции. Такую информацию со ссылкой на слова жильцов опубликовал Telegram-канал «Нижний № 1».

Ремонт самого дома последний раз проводился в 2000 году. На днях жительница аварийного дома пострадала от упавшей с потолка штукатурки, когда закрывала окно.

Сотрудники издания NewsNN обратились в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, почему в доме не проводился ремонт в течение 20 лет и в какие сроки ремонтные работы все же планируется организовать. Получить комментарий от сотрудников администрации города пока не удалось.