Штукатурка с фасада дома на Невском проспекте упала на пешехода. Видео

В Санкт-Петербурге штукатурка с фасада здания на Невском проспекте обрушилась на проходившего мимо мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Момент падения зафиксировали камеры наблюдения, в распоряжении «360» оказалось видео.

На кадрах можно наблюдать, как с фасада исторического здания в центре Петербурга на людей падает штукатурка.

Источник «360» в экстренных службах сообщил, что пострадавшего мужчину доставили в Мариинскую больницу. Врачи зафиксировали у петербуржца сотрясение мозга.

Штукатурка обрушилась с фасада здания по адресу Невский проспект, дом 106. Это недалеко от Московского вокзала и станции метро «Площадь Восстания». В администрации Центрального района Петербурга сообщили РИА «Новости», что сейчас это место оцеплено. Отмечается, что пострадавший мужчина чувствует себя удовлетворительно.

Ранее в Петербурге прокуратура начала проверку после несчастного случая во время строительных работ. ЧП произошло на Большом Сампсониевском проспекте. Травмы получил 35-летний приезжий из Томска.