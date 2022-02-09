Штрафы за превышения скорости выписывали на машину попавшего в ДТП миллиардера Шепеля

На машине миллиардера Алексея Шепеля, попавшего в серьезное ДТП на Рублевском шоссе, числятся восемь штрафов. Об этом сообщили «Известия».

По данным СМИ, автомобиль был неоднократно уличен в превышении скорости на дорогах.

Крупное ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло днем 8 февраля. На пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в Москве столкнулись грузовик и восемь легковых автомобилей. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что виновником аварии стал водитель автомобиля Mercedes.

По информации СМИ, за рулем статусной иномарки находился российский миллиардер, строительный магнат и владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Олигарх ехал по Рублевскому шоссе домой из Москва-Сити. Предполагается, что он потерял сознание за рулем и въехал в машины на соседней полосе.

Алексею Шепелю 56 лет. Он является владельцем девелоперской компании S. Holding, созданной в 1999 году и занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Журнал «Финанс», поставил Шепеля на 197-е место среди 700 русских рублевых миллиардеров.