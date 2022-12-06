Происшествия 06 декабря 2022, 05:36 Штормовой ветер сорвал крышу детского сада в Чите Шквальный ветер сорвал крыши детского сада и училища культуры в Чите в ночь на 6 декабря

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Крыши сорвало со здания детского сада № 117 на улице Онискевича и училища культуры на улице Красной Звезды в Чите. Об этом сообщило издание «Chita.ru» со ссылкой на пресс-службы комитета образования города и регионального министерства культуры.

В пресс-службе городского комитета образования отметили, что сильным порывом ветра сорвало третью часть кровельного покрытия детского сада. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции, а также представители комитета образования. Пострадавших, как указали в пресс-службе, нет.

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«После разбора крыши будет проведена работа по установке кровли. Дошкольное учреждение работает в штатном режиме, — приводит издание слова сообщения.

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В ночь на 6 декабря шкальный ветер также повредил крышу Забайкальского краевого училища культуры. Со здания упали профлисты. Сейчас на крыше учебного заведения ремонтируют кровлю. Ветер снес профлист, который подготовлен для замены, пояснили в пресс-службе Министерства культуры региона.

«Ущерба нет. Крыша здания не повредилась. Пострадавших среди сотрудников или студентов нет», — говорится в сообщении министерства.

В региональном МЧС предупредили, что штормовое предупреждение сохранится до 7 декабря. Порывы ветра на территории Забайкальского края будут достигать 25-28 метров в секунду.