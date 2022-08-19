Штормовой ветер раскрутил колесо обозрения в Италии

После засухи на Италию обрушились ураганы и ливни. В Тоскане произошел шторм такой силы, что ветер раскрутил колесо обозрения. Видео с происшествием опубликовал телеканал НТВ.

Аттракцион находится в коммуне Пьомбино. Это центр металлургической промышленности Тосканы с портом, вторым после Ливорно, и 33,5 тысячи жителей. Итальянцы спрятались в своих домах, когда начался сильный шторм, и сняли его из окон.

На видео колесо обозрения быстро крутится, кабинки качаются во все стороны. Часть конструкции отлетела, однако, по информации телеканала, никто не пострадал.

Непогода прокатилась по Западной Европе. В Италии пришлось закрыть железнодорожную линию. В Тоскане упало дерево, два человека погибли и четыре получили травмы.

По информации The Associated Press, ветер сорвал часть кладки со знаменитой колокольни собора Святого Марка в Венеции. На острове Корсика во Франции погибли шесть человек и около 45 тысяч домохозяйств остались без электричества.