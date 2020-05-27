    27 мая 2020, 10:20

    Штормовой ветер обрушился на Барнаул и Новосибирск

    Анастасия Кременчугская

    В Барнауле прошел штормовой ветер. Он обломал деревья, снес крыши домов, а также обрушил линии электропередач. В результате этого в столице Алтайского края не было света. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Местный жители пожаловались на то, что ураган сносил деревья. Некоторые из них падали прямо на машины. Среди людей пострадавших нет.

    На Власихинской и в микрорайоне Солнечная Поляна зафиксировано отключение электроэнергии из-за обрыва линии электропередач. Многие жители города остались без воды, в иных домах давление было понижено.

    «Упавшие деревья убрали с проезжих частей, а в местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии города.

    Также, по данным сайта мэрии Новосибирска, ураган повалил 52 дерева, обломал ветки. Также упали четыре столба электропередачи, светофор и были оборваны 24 линии электропередач. Ветер снес три павильона остановок и сорвал крыши. Об этом сообщил RT.