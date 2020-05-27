Штормовой ветер обрушился на Барнаул и Новосибирск

Местный жители пожаловались на то, что ураган сносил деревья. Некоторые из них падали прямо на машины. Среди людей пострадавших нет.

На Власихинской и в микрорайоне Солнечная Поляна зафиксировано отключение электроэнергии из-за обрыва линии электропередач. Многие жители города остались без воды, в иных домах давление было понижено.

«Упавшие деревья убрали с проезжих частей, а в местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии города.

Также, по данным сайта мэрии Новосибирска, ураган повалил 52 дерева, обломал ветки. Также упали четыре столба электропередачи, светофор и были оборваны 24 линии электропередач. Ветер снес три павильона остановок и сорвал крыши. Об этом сообщил RT.