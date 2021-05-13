Штормовой ветер 12 мая повалил 95 деревьев в Подмосковье

Из-за штормового ветра в Московской области 12 мая повалило 95 деревьев. В результате ненастья пострадало 16 машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Штормовой ветер в прошедшую среду валил деревья и срывал крыши с домов. Из-за шквалистого ветра в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Деревья упали в 24 городских округах региона, написало РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал жителям региона быть аккуратными на улице из-за непогоды, постараться побыстрее оказаться дома и переждать в безопасном месте штормовой ветер.

Воробьев поручил оперативным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности из-за плохих погодных условий.

Москва 12 мая также серьезно пострадала. Повалены десятки деревьев, повреждено более 10 автомобилей и одна опора освещения. В столице и Московской области будет действовать «желтый» уровень опасности до вечера 13 мая.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в четверг в московском регионе ожидаются кратковременные дожди, гроза и сильные порывы ветра.