Происшествия 12 июля 2023, 01:58 Штормовое предупреждение продлили в Сочи Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 июля Unsplash

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Штормовое предупреждение продлили в Сочи из-за непогоды до конца среды, 12 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

«Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца суток 12 июля. Люди и техника в потенциально проблемных точках каждого района в полной готовности», — написал он.

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По словам главы Сочи, основной удар стихии днем во вторник, 11 июля, принял на себя Лазаревский район. Ливень и град не повредили сильно инфраструктуру.

Ранее в Сочи закрыли все пляжи из-за ливней, града и смерчей. Потоки воды затопили многие жилые дома и снесли более 10 машин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что осадки в Краснодарском крае и на Ставрополье прекратятся в пятницу, 14 июля. При этом в Сочи кратковременные дожди продолжатся.