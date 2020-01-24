Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

Синоптики сообщили, что шторм будет продолжаться около двух суток. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, штормовое предупреждение объявлено в Олюторском и Карагинском районах края.

Сотрудники МЧС добавили, что опасность есть только для низкоклассовых судов, которые находятся не в бухтах, написало ИА Nation news.