24 января 2020, 10:25
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке
Десятиметровые волны надвигаются на Камчатку, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. РИА ФАН написало, что волны ожидаются в Беринговом море у северо-восточного побережья.
Синоптики сообщили, что шторм будет продолжаться около двух суток. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, штормовое предупреждение объявлено в Олюторском и Карагинском районах края.
Сотрудники МЧС добавили, что опасность есть только для низкоклассовых судов, которые находятся не в бухтах, написало ИА Nation news.