    24 января 2020, 10:25

    Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке

    Анастасия Кременчугская

    Десятиметровые волны надвигаются на Камчатку, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение. РИА ФАН написало, что волны ожидаются в Беринговом море у северо-восточного побережья.

    Синоптики сообщили, что шторм будет продолжаться около двух суток. По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, штормовое предупреждение объявлено в Олюторском и Карагинском районах края.

    Сотрудники МЧС добавили, что опасность есть только для низкоклассовых судов, которые находятся не в бухтах, написало ИА Nation news.