Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области

Экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций объявили на территории Магаданской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на Центр мониторинга и прогнозирования ЧС пожарно-спасательной службы региона.

Отмечается, что сохраняется возможность возникновения ЧС в Северо-Эвенском ГО, Омсукчанском, Сусуманском, Ягоднинском, Хасынском, Тенькинском, Ольском и Магадане. В области из-за сильного снега и ветра вероятны повреждения линий электропередач и связи, возникновение ДТП, а также обрушение слабоукрепленных конструкций и нарушения в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб.