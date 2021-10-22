Шторм в Эстонии оставил без света 19 тысяч домов

Мощный шторм оставил без электричества 19 тысяч домов в Эстонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ERR.

Больше всего домов пострадало в уезде Тартумаа: там без электричества остались 4600 зданий. Метеослужбы сообщили, что на побережье Финского залива порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

На дорогах до сих пор остались поваленные деревья, водителей предупредили соблюдать осторожность, дополнила радиостанция «Говорит Москва».