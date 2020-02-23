Шторм оставил без электричества более 1,5 тысячи жителей Новгородской области

Сильнейший ветер оставил без света более 1,5 тысячи жителей Новгородской области. Пострадавших от поломанных строений и деревьев нет.

«Из-за усиления ветра нарушено электроснабжение в 45 населенных пунктах 8 районов области. По данным энергетиков, без электричества остались свыше 1,56 тыс. человек», — сообщило местное ГУ МЧС в субботу 22 февраля.

Указывается, что никто не погиб и не пострадал от удара поваленных ветром конструкций и деревьев. В больницы, приюты и школы обеспечиваются электроэнергией отдельно.

Сейчас МЧС ведет работы по починке путей электроснабжения. «От энергетиков работают 12 бригад, 29 человек, 12 единиц техники», — указали в пресс-центре.

Метеорологи предупредили о сильном ветре в 22 метра в секунду. Спасатели напомнили гражданам соблюдать правила безопасности — по возможности не выходить их дома, а если ветер застал на улице — зайти в подземный переход или подъезд.